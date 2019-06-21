Опубликован рендер Samsung Galaxy Note10 Pro в защитном чехле

2019-06-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10 Pro; [65]
Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился новым качественным рендером флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 Pro, который на этот раз заключен в защитный чехол. Отметим врезанную в активную область экрана фронтальную камеру, тройную основную камеру, вынесенную в левый верхний угол, а также отсутствие разговорного громкоговорителя. Его функции будет выполнять дисплей посредством технологии Sound on Display. Официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10 Pro должен состояться в августе.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note10 Pro
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