Опубликован рендер Samsung Galaxy Note10 Pro в защитном чехле

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился новым качественным рендером флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 Pro, который на этот раз заключен в защитный чехол. Отметим врезанную в активную область экрана фронтальную камеру, тройную основную камеру, вынесенную в левый верхний угол, а также отсутствие разговорного громкоговорителя. Его функции будет выполнять дисплей посредством технологии Sound on Display. Официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10 Pro должен состояться в августе.