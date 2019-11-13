Опубликован тизер новой раскладушки Motorola Razr

Сегодня компанией Motorola был опубликован тизер раскладного смартфона Motorola Razr, который должен дебютировать уже совсем скоро.

Смартфону прочат 6,2-дюймовый OLED-дисплей разрешением 876:2142 пикселей, дополнительный дисплей разрешением 600:800 пикселей, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 2730 мАч, сканер отпечатков пальцев, а также белую, чёрную и золотистую расцветки. Официальный дебют Motorola Razr может состояться уже 13 ноября, и обойдется он примерно в 1500 долларов.