Опубликован видеообзор смартфона Samsung Galaxy A52

В сети появилось видео с распаковкой и подробным обзором смартфона Samsung Galaxy A52, официальная презентация которого состоится только через неделю. Судя по ролику, в комплекте поставки пользователи найдут силиконовый чехол, кабель и адаптер питания.

Благодаря утечкам, мы знаем, что Galaxy A52 будет оснащаться 6,5-дюймовым Super AMOLED Infinity-O дисплеем с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, платформой Qualcomm Snapdragon 750G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 5 Мп (датчик глубины), поддержкой сетей 5G, модулями Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 50 и NFC, быстрой зарядки на 25 Вт и предустановленной ОС Android 11.
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