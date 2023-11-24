Опубликована фотоподборка Honor 100 Pro

В сети появились качественные фотографии смартфона Honor 100 Pro, сделанные после вчерашней презентации. Отметим двухцветный дизайн задней панели, блок основной камеры необычной формы, вырез для сдвоенной селфи-камеры и скругленные боковые грани.

Напомним, что оцененный от 475 долларов оснащается 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц, яркостью 2600 нит и подэкранным дактилоскопическим сенсором, сдвоенной фронтальной камерой с главным модулем на 50 Мп (сенсор Sony IMX816 с поддержкой автофокусировки), тройной задней камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX906 размера 1/1,56 дюйма и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 32 Мп (портретный модуль), производительной 4-нм платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 66 Вт соответственно, поддержкой сетей 5G, а также адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.