Опубликована фотоподборка OPPO Find N3 Flip

В сети появилась подборка качественных фотографий складного смартфона OPPO Find N3 Flip, который был представлен пару дней назад. Отметим наличие шайбовидного блока камер, переключателя режимов звука на правой грани, а также вертикальный внешний дисплей.

Напомним, что оцененный от 930 долларов Find N3 Flip характеризуется новым сверхлегким и прочным шарниром Seiko с ресурсом в 600 тысяч складываний, 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей, адаптивной кадровой частотой 1–120 Гц, ШИМ-затемнением 1440 Гц и яркостью 1600 нит, 3,26-дюймовым 60-Гц внешним дисплеем с разрешением 720:382 пикселей и яркостью 900 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9200, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор IMX890), 48 Мп (сверхширик) и 32 Мп (телеобъектив), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч и поддержкой 44-Вт быстрой зарядки.