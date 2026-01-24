Опубликована фотоподборка Realme Neo 8

В сети появились первые фотоподборки представленного пару дней назад смартфона Realme Neo 8. На качественных снимках аппарат запечатлен во всех расцветках. Авторы фотографий особенно хвалят прозрачную белую версию новинки.

Напомним, что оцененный от 345 долларов Realme Neo 8 получил 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,78-дюймовый экран Samsung Sky Display с люминесцентным материалом Samsung M14, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, оперативную память LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением), аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, линейный вибромотором по оси X, суперлинейные стереодинамики и прозрачный стеклянный корпус.