Опубликована фотоподборка Realme Neo 8

Напомним, что оцененный от 345 долларов Realme Neo 8 получил 3-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 6,78-дюймовый экран Samsung Sky Display с люминесцентным материалом Samsung M14, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 6500 нит, оперативную память LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX896 и оптическая стабилизация) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим приближением), аккумулятор ёмкостью 8000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт, защиту от пыли и воды по стандартам IP66, IP68 и IP69, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, линейный вибромотором по оси X, суперлинейные стереодинамики и прозрачный стеклянный корпус.