Опубликована фотоподборка Xiaomi 15 и 15 Pro

В сети появилась большая подборка фотографий флагманских смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro, которые были представлены вчера в Китае. Как и ожидалось, специальная серебристая версия мгновенно покрывается отпечатками пальцев и выглядит не так впечатляюще, как на рендерах.

Напомним, что оцененный от 630 долларов Xiaomi 15 получил 6,36-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением, 1,5K, кадровой частотой от 1 до 120 Гц и рамками толщиной 1,38 мм, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, АКБ Jinshajiang ёмкостью 5400 мАч, поддержку 90-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, тройную основную камеру, настроенную компанией Leica, с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик на JN1) и 50 Мп (телеобъектив), селфи-камеру на 32 Мп, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, а также защиту от воды и пыли (IP68).

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