Опубликована фотоподборка складного смартфона Xiaomi Mix Fold

Вскоре после анонса складного смартфона Xiaomi Mi Mix Fold в сети появились живые фото и новые рендеры этой новинки. Как и предполагалось, складка на экране никуда не делась, хотя на комфорте использования, как сообщают источники, почти не сказывается. Ранее стало известно, что шарнирная часть рассчитана на миллион циклов складывания и раскладывания.

Новинка характеризуется 8,01-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2480:1860 пикселей, яркостью 600 кд/м2, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, внешним 6,52-дюймовым экраном с разрешением 2520:840 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и яркостью 700 кд/м2, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 13 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум, аудиосистемой Harman Kardon с четырьмя динамиками, поддержкой Wi-Fi 6, аккумулятором на 5020 мАч и поддержкой проводной подзарядки на 67 Вт.

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