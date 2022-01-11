Опубликована первая распаковка OnePlus 10 Pro. Видео

В сети появилось первое видео с распаковкой новенького флагмана OnePlus 10 Pro, который оценен от 740 долларов в Китае. Отметим наличие адаптера питания в комплекте поставки, сравнение камеры с OnePlus 9 Pro (не в пользу предшественника), а также тесты производительности и нагрева в играх.

Напомним, что смартфон характеризуется флагманского однокристальной системой Snapdragon 8 Gen 1, 6,7-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 3216:1440 пикселей и кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой Hasselblad второго поколения с модулями разрешением 48 Мп (датчик Sony IMX789), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 150 градусов) и 8 Мп (3,3-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), предустановленной оболочкой ColorOS 12.1 на основе Android 12, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, а также поддержкой быстрой проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.