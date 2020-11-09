Опубликована первая распаковка OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition

В сети появились фотографии первой распаковки смартфона OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, который выполнен в стиле одноименной игры от создателей «Ведьмака». Отметим уникальный корпус, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, специальные значки системных приложений, новую главную тему, а также специальную анимацию разблокировки по отпечатку пальца и анимацию зарядки. Смартфон появится в китайской продаже 11 ноября по цене в 600 долларов.

Аппарат также оснащается флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт (адаптер питания в комплекте).

Комментарии и отзывы OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition
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