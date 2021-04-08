Опубликована первая распаковка Samsung Galaxy A82

В сети появилось первое видео с распаковкой смартфона Samsung Galaxy A82, который еще не был представлен официально. Если ролик достоверен, аппарат получил 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп и 8 Мп, восьмиядерную платформу Snapdragon 855+, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной прошивкой One UI 3.1, пластиковую заднюю панель, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 15 Вт. По данным источника, официальная презентация смартфона состоится в конце апреля или начале мая этого года.