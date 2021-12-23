Опубликована первая распаковка Samsung Galaxy S21 FE

Официальный релиз смартфона Samsung Galaxy S21 FE запланирован только на 11 января, но это не помешало одному итальянскому YouTube-каналу опубликовать распаковку грядущей новинки. Как ожидалось, внешне аппарат почти не отличается от флагмана Galaxy S21. Однако есть и сюрприз – даже итальянская версия смартфона базируется на платформе Snapdragon 888. Кажется, на этот раз Samsung выпустит во всех странах одну и ту же версию на чипсете Qualcomm.

Что до остальных характеристик, то они давно известны: 6,4-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, поддержка сотовых сетей 5G, габариты 155,7:74,5:7,9 мм, батарея ёмкостью 4370 мАч, поддержка проводной зарядки мощностью 45 Вт, тройная тыльная камера с датчиками разрешением 12 Мп, 12 Мп и 8 Мп, селфи-камера на 32 Мп, а также несколько ярких расцветок.