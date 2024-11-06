Опубликована первая разборка OnePlus 13

В сети появилось видео с первой разборкой новенького флагманского смартфона OnePlus 13. Что интересного обнаружили ремонтники? Итак, аппарат получил дополнительные уплотнители, защищающие смартфон от попадания воды согласно степени IP68/69, датчик освещённости и лазерную фокусировку в четвертом блоке основной камеры, перископный модуль, идентичный оному в OPPO Find X8, двухсекционный аккумулятор по 3000 мАч, пиковую мощностью зарядки 74,8 Вт на первой минуте с полным временем зарядки 38 минут, 766 нит полноэкранной яркости под искусственным освещением и до 1600 нит под ярким солнечным светом. Напомним, что в Китае новинку оценили от 630 долларов.