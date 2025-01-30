Опубликована первая разборка POCO X7 Pro

Популярный YouTube-канал PBKreviews опубликовал разборку смартфона POCO X7 Pro, оценив его ремонтопригодность на 7 баллов из 10 возможных. Специалисты оценили возможность снять круглые стеклянные панели, закрывающие модули тыльной камеры, необходимость почти полной разборки устройства для замены экрана и удобство замены аккумулятора благодаря специальному язычку.

Напомним, что оцененный от 280 долларов POCO X7 Pro оснащается производительным процессором MediaTek Dimensity 8400 Ultra, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, селфи-камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX882 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 90-Вт быстрой зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.