Опубликована подборка фото с телевика Samsung Galaxy S22 Ultra

Авторитетный информатор Ice Universe продолжает публиковать фотографии, сделанные на теле-модуль флагманского смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra. Судя по снимкам, на этот раз корейский производитель всерьез потрудился над возможностями местного зума.

Напомним, что оцененный в 115 тысяч рублей Galaxy S22 Ultra характеризуется комплектным стилусом, 6,8-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением QHD+, яркостью до 1750 кд/м2 и частотой обновления от 1 до 120 Гц, основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 12 Мп (сверхширик), 10 Мп (3-кратный оптический зум) и 10 Мп (10-кратный зум), фронтальной камерой на 40 Мп, фирменным процессором Exynos 2200 (для Европы), 8 или 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, предустановленной ОС Android 12 с надстройкой One UI 4.1, поддержкой Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.2, а также защитой от воды и пыли (степень IP68).

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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