Опубликована распаковка Samsung Galaxy F22

В сети появилось первое видео с распаковкой смартфона Samsung Galaxy F22, который появился в ассортименте корейского производителя на этой неделе. Отметим комплект поставки, в который вошел адаптер питания мощностью 15 Вт, кабель для зарядки и передачи информации, а также скрепка для лотка SIM-карты. Продажи смартфона стартуют 6 июля по цене в 200 долларов.

Напомним, что аппарат получил 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц, основную квадрокамеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, фронтальную камеру в каплевидном вырезе, аккумулятор емкостью 6000 мАч, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G80, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy F22
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