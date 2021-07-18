Опубликована распаковка смартфона Oppo Reno6 Z 5G

На YouTube появилось видео с распаковкой смартфона Oppo Reno6 Z 5G, официальная презентация которого состоится 21 июля. Сообщается, что новинку оснастили 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и подэкранным дактилоскопом, врезанной селфи-камерой разрешением 32 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 800U с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC3 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4310 мАч и предустановленной оболочкой ColorOS 11 на базе ОС Android 11.