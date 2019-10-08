Опубликована распаковка смартфона Redmi 8 за день до анонса

В сети появилось видео с распаковкой сверхбюджетного смартфона Redmi 8, официальный анонс которого запланирован на завтра. Ролик демонстрирует версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти в синей расцветке. Характеристики грядущей новинки полностью подтвердились. Итак, аппарат получил 6,22-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную основную камеру модулями на 12 и 2 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, процессор Snapdragon 439, сканер отпечатков пальцев, отдельный слот для карты памяти и предустановленную MIUI 10 на основе Android 9 Pie. Также отметим свежий дизайн задней панели с вертикальным блоком камеры, совмещенного с дактилоскопом.