Опубликована разборка Redmi Note 11 Pro+. Видео

Компания Xiaomi поделились видео, в котором демонстрируется разборка новенького смартфона Redmi Note 11 Pro+. Как мы уже сообщали ранее, появившаяся вчера в продаже новинка мгновенно стала бестселлером вместе с моделями Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro.

Напомним, что аппарат оснастили мощным процессором MediaTek Dimensity 920, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт, входящей в комплект поставки, стереодинамиками JBL, боковым дактилоскопом, поболочкой MIUI 12.5 на Android 11 «из коробки», толщиной 8,34 мм и массой 204 г.