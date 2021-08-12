Опубликована разборка Xiaomi Mi Mix 4

В сети появилась разборка представленного вчера флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 4. Итак, специалисты отметили максимальную мощностью беспроводной зарядки на 100 Вт (официально 50 Вт), металлическую прослойку между экраном и керамическим корпусом, а также системную плату типа «бутерброд». В ход разборки стало известно, что чипы памяти LPDDR5 произведены Samsung, флеш-память – SK Hynix, аккумулятор – Dongguan New Energy, динамики и микрофоны – AAC Technologies.

Напомним, что главными особенностями новинки стала подэкранная селфи-камера разрешением 20 Мп, топовый процессор Snapdragon 888 Plus и основня камера с главным модулем на 108 Мп (датчик ISOCELL Bright HMX оптического формата 1/1,33 дюйма и оптической стабилизацией), перископным модулем на 8 Мп (5-кратный оптический зум) и 13-Мп сверхширокоугольным модулем.