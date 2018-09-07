Опубликованы фото и рендеры флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro

В сети появились новые изображения флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro, официальный анонс которого состоится через несколько недель. Итак, нас ждет OLED-дисплей с вырезом в верхней части и скругленными краями, система сканирования лица в вышеупомянутом вырезе, тройная основная камера с датчиками на 40, 20 и 8 Мп, аккумулятор на 4000 мАч, фирменная платформа Kirin 980, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев, 128 ГБ флэш-памяти и модуль NFC. Младшая модель Huawei Mate 20 получит сканер отпечатков пальцев на задней панели. Презентация флагманов ожидается 16 октября.