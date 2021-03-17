Опубликованы фото с камеры смартфона OPPO Find X3 Pro

Компания Oppo опубликовала фотографии, сделанные на камеру смартфона Find X3 Pro, который появится в продаже 14 апреля по цене в 1150 долларов. Снимки были сделаны на 3-Мп камеру-микроскоп с апертурой F/3,0 и 60-кратным зумом.

Смартфон также характеризуется задней панелью из цельного куска стекла, тыльной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп и перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1440:3216 пикселей частотой обновления от 5 до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, топовым процессором Snapdragon 888, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч с проводной зарядкой на 65 Вт и беспроводной на30 Вт, защитой от воды (степень IP68), стереодинамиками и модемом 5G.