Опубликованы фото с камеры смартфона Redmi K20

Искатель утечек Мукул Шарма поделился фотографиями, сделанными на камеру представленного вчера смартфона Redmi K20. Напомним, что новинка оснащается тройной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с диафрагмой F/1,75, вспомогательным модулем разрешением 13 Мп со сверхширокоугольной оптикой с диафрагмой F/2,4, а также третьим телефото-модулем разрешением 8 Мп с апертурой F/2,4 и двукратным оптическим зумом. Совсем скоро ожидается публикация обзора от специалистов из DxOMark, которые не так давно довольно высоко оценили возможности камеры Xiaomi Mi 9.