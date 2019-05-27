Опубликованы фото смартфона Redmi K20 Pro и его упаковки

В сети появились живые фотографии флагманского смартфона Redmi K20 Pro и его упаковки, которая подтверждает часть характеристик. Речь идет о 6,39-дюймовом дисплее, топовом восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 855, основной камере с главным датчиком разрешением 48 Мп, а также аккумуляторе на 4000 мАч. По последним данным, смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro будут слабо отличаться друг от друга. Младшая модель получит процессор Snapdragon 730, а старшая – топовый чипсет Snapdragon 855. Также Redmi K20 оснастят быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, а Redmi K20 Pro – на 27 Вт. Официальный анонс смартфонов состоится уже завтра 28 мая.