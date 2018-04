Появились «живые» снимки передней панели Moto G6 Plus. Аппарат Moto G6 Plus получил 5.93-дюймовый экран с разрешением 2160*1080 пикселей и двойную основную камеру на 12 Мп + 5 Мп. За производительность устройства Moto G6 Plus отвечает чип Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ. В верхней части дисплея расположены вырезы под камеру, вспышку, динамик и датчики. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью в 3250 мА.ч. Стоимость новинки Moto G6 Plus составит около 330 долларов.