Опубликованы характеристики смартфона Huawei Nova 5i Pro

В сети появились официальные изображения и характеристики нового смартфона Huawei Nova 5i Pro. Разрешение устройства составит 2340 * 1080 пикселей при размере диагонали 6,26 дюйма. В левом верхнем углу дисплея имеется отверстие для селфи-камеры, которая вооружена датчиком на 32 МП. Сзади установлена квадрокамера с сенсорами на 48 МП, 8 МП, 2 МП и 2 МП. За питание будет отвечать батарея емкостью 4000 мАч. В качестве операционной системы выступает 9-я версия Android. О стоимости новинки пока не сообщается.