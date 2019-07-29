Опубликованы характеристики смартфона Lenovo K11

Появилась некоторая информация о новом смартфоне среднего уровня Lenovo K11. Гаджет получит 6,2-дюймовый дисплей, а также экран оснастят небольшим каплевидным вырезом в верхней части — здесь будет установлена селфи-камера. Сердцем послужит процессор MediaTek MT6762, который более известен под названием Helio P22. Объем оперативной памяти составит 4 Гбайт, вместимость флеш-модуля составит 32 Гбайт или 64 Гбайт. В тыльной части корпуса располагается тройная камера. Емкость батареи составит 3300 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 9 Pie. Стоимость новинки составит около 160 долларов.