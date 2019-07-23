Опубликованы характеристики смартфона Motorola One Action

Появилась информация о пока еще не представленном официально смартфоне Motorola One Action, который относится к средней ценовой категории. Панель новинки обеспечивает разрешение 2520 * 1080 пикселей при размере диагонали 6,3 дюйма, а также получит тыльную камеру с тремя блоками оптики. Гаджет снабжен NFC-чипом для бесконтактной оплаты и сканером отпечатков пальцев. Построен аппарат на 8-ядерном чипсете Samsung Exynos 9609 и получил 4 Гб ОЗУ. В качестве операционной системы выступит 9-я версия Android. Дебют новинки ожидается в скором времени.