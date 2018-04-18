Опубликованы изображения и данные о характеристиках смартфона OPPO A3, анонс которого ожидается в ближайшее время. Аппарат получит 6,2-дюймовый дисплей с разрешением 2280 * 1080 точек. В основе устройства ляжет процессор MediaTek Helio P60. Новинка будет нести на борту 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. В лицевой части расположится 8-мегапиксельная камера, в тыльной 16-мегапиксельная. Питание аккумулятора обеспечит ёмкость 3300 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Смартфон OPPO A3 обойдётся в 320 долларов США.