Опубликованы качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy A01

Один из производителей чехлов для смартфонов поделился качественными изображениями смартфона Samsung Galaxy A01, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит двойную основную камеру в левом верхнем углу, каплевидный вырез для фронтальной камеры, 3,5-мм разъем для наушников и порт USB-C. Предыдущие утечки прочили этому бюджетнику 5,7-дюймовый дисплей, аккумулятор на 3000 мАч, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Официальный анонс смартфона ожидается в ближайшие недели.