Опубликованы конфигурации смартфонов Xiaomi Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra

11 августа китайская Xiaomi представит основные смартфоны Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, запуск которых приурочен к десятилетию компании. На сегодняшний день известно, что модель Xiaomi Mi 10 Ultra будет оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 865 Plus, модемом 5G, 6,67 дюймовым AMOLED экраном. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Смартфон получит аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Новинка может стать первым в мире смартфоном с фронтальной подэкранной камерой. Основная камера получить 120-кратный зум. Доступные конфигурации: 8Гб + 128 Гб, 8 Гб + 256 Гб, 12 Гб + 128 Гб, 16 Гб + 512 Гб.

Redmi K30 Ultra будет оснащаться процессором MediaTek Dimensity 1000+, экраном на 6,67 дюймов. Основная камера 64 Мп, селфи-камера 20 Мп. Смартфон будет иметь следующие конфигурации: 6 Гб + 128 Гб, 8 Гб + 128 Гб, 8 Гб + 512 Гб.