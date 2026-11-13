Смартфон Vivo X300 Ultra обновили до Android 17

Компания Vivo начала распространение фирменной прошивки OriginOS 7 на базе операционной системы Android 17 для флагманского смартфона Vivo X300 Ultra. Помимо нововведений самой ОС апдейт привносит улучшения работы камеры и более оптимизированное энергопотребление.

Напомним, что Vivo X300 Ultra оснащается основной камерой Zeiss с модулями разрешением 200 Мп (датчик Sony LYTIA 901 оптического формата 1/1,12 дюйма), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (перископический телеобъектив на сенсоре Samsung HP0 со стабилизацией уровня CIPA 7.0), 3-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменным чипом обработки изображений VS1+, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra Pro, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3168:1440 точек и кадровой частотой до 144 Гц, АКБ ёмкостью 6600 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок, модемом 5G, стереодинамиками и 3D-ультразвуковым дактилоскопическим сенсором.