Опубликованы ночные фото с Samsung Galaxy S20+

Среди камерофонов лучшими возможностями при ночной съемке могут похвастаться флагманы Huawei, однако и компании Samsung нашлось чем ответить своему конкуренту. В сети появились две фотографии, сделанные на Samsung Galaxy S20+. Одна сделана в обычном режиме, а другая – в ночном режиме. Как можно заметить, аппарат превратил ночь в день, показав при этом хорошую детализацию. Такие фотовозможности должен показать и Galaxy S20, ведь у него та же самая камера, а вот от Galaxy S20 Ultra с более крупным датчиком изображения можно ждать и более впечатляющих результатов.