Опубликованы ночные фото с Samsung Galaxy S20+

2020-02-20, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S20+; [11]
Среди камерофонов лучшими возможностями при ночной съемке могут похвастаться флагманы Huawei, однако и компании Samsung нашлось чем ответить своему конкуренту. В сети появились две фотографии, сделанные на Samsung Galaxy S20+. Одна сделана в обычном режиме, а другая – в ночном режиме. Как можно заметить, аппарат превратил ночь в день, показав при этом хорошую детализацию. Такие фотовозможности должен показать и Galaxy S20, ведь у него та же самая камера, а вот от Galaxy S20 Ultra с более крупным датчиком изображения можно ждать и более впечатляющих результатов.


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