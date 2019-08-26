Опубликованы ночные фото с камеры смартфона Redmi Note 8

Китайские источники опубликовали первые ночные фото, сделанные на камеру смартфона Redmi Note 8. По словам босса Redmi Лю Вейбинга, первое фото сделано в режиме длинной выдержки, а второе – в ночном режиме. Напомним, что аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп. Компанию ему составят модуль со сверхширокоугольной оптикой, датчик для замера глубины сцены и модуль для съемки макро. Что до старшей модели Redmi Note 8 Pro, то она получит главный модуль с датчиком разрешением 64 Мп. Официальный анонс смартфонов состоится 29 августа.