Опубликованы новые фото с Samsung Galaxy S23

В сети появились новые фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy S23. Все снимки были сделаны в темное время суток. Сообщается, что последнее фото выполнено в режиме 12 Мп, с выдержкой 1/30 с, диафрагмой F/1,7 и значением светочувствительности ISO 640.

Согласно последним данным, Samsung Galaxy S23 получат эксклюзивную версию топовой платформы Snapdragon 8 Gen 2 с частотой суперъядра Cortex-X3 3,36 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 12-Мп фронтальную камеру, основную камеру с модулями на 50 Мп (Dual Pixel OIS), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (оптика на 69 мм с 3-кратным оптическим зумом), поддержку Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6E, защиту от пыли и воды (IP68), 6,1-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, регулируемой кадровой частотой от 48 до 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, поддержку 25-Вт быстрой проводной и 10-Вт беспроводной зарядок. Официальный релиз флагмана запланирован на 1 февраля.

Samsung выпустила финальную версию One UI 5.0 на базе Androi…
Компания Samsung выпустила финальную версию обновления One UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Galaxy…
Стали известны европейские цены Samsung Galaxy S23…
В сети появилась информация о ценах на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, официальный релиз которы…
Redmi Note 12 Explorer Edition правда заряжается за 9 минут…
Компания Redmi опубликовала видео, в котором демонстрируется скорость зарядки смартфона Redmi Note 12 Exp…
Nubia Z50 China Red Rabbit Year Limited Edition показали на …
Компания Nubia опубликовала тизер смартфона Nubia Z50 China Red Rabbit Year Limited Edition, который буде…
iPhone 15 Pro не получит важнейшую фишку Apple…
Буквально спустя месяц после релиза смартфонов серии iPhone 14 в сети появились различные слухи о том, ка…
Смартфон Realme C33 вышел в России…
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme C33, который оценен в 10 и 12 тысяч рубле…
Флагман Huawei P60 показали на свежих рендерах…
Вчера источники опубликовали фотографии чехла для еще не представленного официально смартфона Huawei P60,…
Стала известна дата выхода Realme GT Neo5…
Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station заявил, что официальная презентация смартфона Real…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor