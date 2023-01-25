Опубликованы новые фото с Samsung Galaxy S23

В сети появились новые фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально смартфона Samsung Galaxy S23. Все снимки были сделаны в темное время суток. Сообщается, что последнее фото выполнено в режиме 12 Мп, с выдержкой 1/30 с, диафрагмой F/1,7 и значением светочувствительности ISO 640.

Согласно последним данным, Samsung Galaxy S23 получат эксклюзивную версию топовой платформы Snapdragon 8 Gen 2 с частотой суперъядра Cortex-X3 3,36 ГГц, 8 ГБ ОЗУ, 12-Мп фронтальную камеру, основную камеру с модулями на 50 Мп (Dual Pixel OIS), 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (оптика на 69 мм с 3-кратным оптическим зумом), поддержку Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 6E, защиту от пыли и воды (IP68), 6,1-дюймовым AMOLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, регулируемой кадровой частотой от 48 до 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 3900 мАч, поддержку 25-Вт быстрой проводной и 10-Вт беспроводной зарядок. Официальный релиз флагмана запланирован на 1 февраля.