Опубликованы новые фото с камеры смартфона Redmi K60 Pro

Один из руководителей компании Xiaomi Лу Вейбинг поделился новой подборкой фотографий, сделанных на недавно представленный смартфон Redmi K60 Pro. На этот раз нам демонстрируют возможности основной камеры в ночной съемке.

Напомним, что оцененная от 475 долларов новинка характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2К, подэкранным сканером отпечатков, пиковой яркостью 1400 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50-Мп (датчик Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптером Bluetooth 5.3 и предустановленной надстройкой MIUI 14 на базе ОС Android 13.