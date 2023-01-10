Опубликованы новые фото с камеры смартфона Redmi K60 Pro

Напомним, что оцененная от 475 долларов новинка характеризуется топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, системой охлаждения с испарительной камерой на 5000 мм2, ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2К, подэкранным сканером отпечатков, пиковой яркостью 1400 кд/кв.м и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50-Мп (датчик Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядок, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптером Bluetooth 5.3 и предустановленной надстройкой MIUI 14 на базе ОС Android 13.