Опубликованы новые фото с пентакамеры смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro

В сети появилась новая фотография, сделанная на камеру смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro. Как стало известно сегодня утром, аппарат получит основную камеру из пяти модулей, главный из которых основан на датчике изображения разрешением 108 Мп. Впечатляющие возможности последнего и демонстрируют оба изображения. На первом мы видим оригинальную фотографию, а на втором фрагмент, которая занимает 3,4% от первого снимка. Также было опубликовано новое живое фото самого смартфона в руках пользователя. Официальный дебют Xiaomi Mi CC9 Pro состоится уже 5 ноября.