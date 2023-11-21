Опубликованы новые фото с телеобъектива Vivo X100 Pro

В честь начала продаж компания Vivo опубликовала новые фото, сделанные на камерофон Vivo X100 Pro. Снимки были сделаны на 100-мм модуль с объективом Zeiss APO с диафрагмой F/2,5. Напомним, что оцененный от 685 долларов смартфон характеризуется 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нм процессором MediaTek Dimensity 9300, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зумом), поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.

Западные журналисты опубликовали распаковку Google Pixel 8…
Релиз смартфона Pixel 8 совсем близок, но кто-то уже успел получить грядущие смартфоны компании Google — …
Vivo T2 Pro со 120-Гц экраном оценен в 290 долларов…
Компания Vivо пополнила ассортимент смартфонов моделью T2 Pro, которая оценена на индийском рынке в 290 и…
OnePlus 12 показали на первом фото …
Известный инсайдер Ice Universe поделился первыми фотографиями флагманского смартфона OnePlus 12, который…
Samsung Galaxy A52s получил бета-версию One UI 6.0 …
Профильное издание SamMobile объявило, что компания Samsung выпустила бета-версию оболочки One UI 6.0 на …
Представлен смартфон Redmi Note 13 Pro+…
Компания Xiaomi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 13 Pro+, который оценен в Китае в 260, 285 и 30…
Qualcomm готовит процессор Snapdragon 8 Gen 4 с передовым гр…
Если верить информации западных инсайдеров, компания Qualcomm планирует выпустить флагманский процессор с…
OPPO бесплатно заменит батарею в смартфоне A2 Pro…
Компания Oppo опубликовала официальные изображения и характеристики смартфона OPPO A2 Pro, полноценный ре…
Представлен доступный смартфон Itel A70…
Компания Itel пополнила ассортимент смартфонов моделью Itel A70, цена которой пока не раскрывается, но вр…
Обзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысячОбзор UMIDIGI G1 Max. 50 Мп камера, 8 ядер, 6 и 128 памяти за 10 тысяч
Обзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 ГцОбзор realme 9 5G. Доступный смартфон с экраном на 120 Гц
Обзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 ГцОбзор Tecno Phantom X2. Высокая производительность, четкие снимки и AMOLED 120 Гц
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Обзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушкаОбзор Philips Xenium E2602. Кнопочная раскладушка
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor