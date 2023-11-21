Опубликованы новые фото с телеобъектива Vivo X100 Pro

В честь начала продаж компания Vivo опубликовала новые фото, сделанные на камерофон Vivo X100 Pro. Снимки были сделаны на 100-мм модуль с объективом Zeiss APO с диафрагмой F/2,5. Напомним, что оцененный от 685 долларов смартфон характеризуется 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 3000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц, 4-нм процессором MediaTek Dimensity 9300, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый сенсор IMX989 VCS Bionic), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 4-кратным оптическим зумом), поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.