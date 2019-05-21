Опубликованы новые крутые кадры с камеры Honor 20 Pro

В сети появилась очередная подборка фотографий, сделанных на грядущий топовый камерофон Honor 20 Pro. Отмечается, что снимки выполняются на 48 Мп камеру с помощью нового ночного режима AIS Super. Напомним, что главный модуль в Honor 20 Pro первым среди смартфонов получит объектив с диафрагмой F/1,4. Сам модуль основан на 48-Мп датчике изображения Sony IMX586. Сверхширокоугольная камера характеризуется диафрагмой F/2,2 и фокусным расстоянием 17 мм. Напомним, что официальная презентация смартфона состоится уже сегодня.