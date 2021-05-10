Опубликованы новые рендеры Samsung Galaxy Z Flip 3

Дизайнеры из LetsGoDigital продолжают радовать нас изображениями складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, выход которого состоится грядущим летом. Устройству приписывают вертикально ориентированную сдвоенную основную камеру, фронтальную камеру разрешением 10 Мп, 1,83-дюймовый внешний экран, 6,7-дюймовый гибкий дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, батарею ёмкостью 3300 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, защиту от брызг в соответствии со степенью IP, усиленную рамку и двухцветный дизайн в духе Google Pixel.