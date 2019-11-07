Опубликованы новые видео по Xiaomi Mi Note 10

Компания Xiaomi продолжает продвигать свой новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который недавно стал лидером рейтинга камерофонов на DxOMark. Первое видео демонстрирует возможности пентакамеры, а второе в деталях показывает дизайн новинки. Помимо тыльной камеры с пятью модулями, смартфон оснастили 6,47-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, 8-нм процессором Snapdragon 730G, до 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, подэкранным сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 5260 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30-Вт и предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой MIUI 11.