Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

Авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал поделился официальными рендерами камерофона Honor 20, который еще не был представлен официально. Отметим черную и синюю расцветки, врезанную в угол дисплея фронтальную камеру, четверную основную камеру и дактилоскопический сенсор на боковой грани. Источник утверждает, что топовая модель Honor 20 Pro внешне будет слабо отличаться от более доступного Honor 20. Главным отличием станет четвертый модуль, который будет расположен под тремя другими камерами, а не сбоку, как в Honor 20. Сканер отпечатков пальцев в старшей модели также будет расположен на боковой грани. Официальная презентация новых смартфонов Honor состоится 21 мая в Лондоне.