Опубликованы первые фото с 200-Мп камеры Redmi Note 12 Pro+

Компания Xiaomi опубликовала примеры фотографий, сделанных на основную камеру смартфона Redmi Note 12 Pro+. Данная модель первой получит тыльную камеру на основе 200-Мп сенсора Samsung ISOCELL HPX с оптической системой стабилизации изображения. Датчик может похвастаться оптическим форматом 1/1,4 дюйма (площадь на 24% больше, чем у популярного Sony IMX766), биннингом 16:1, поддержкой записи видео в разрешении 8K при 30 к/с, автофокусом Super QPD AF и поддержкой разрешений 200 Мп, 50 Мп и 12,5 Мп. Также сообщается о новой технологии DTI для лучшей цветопередачи и технологии ISOCELL 3.0 меньшего количества шума.

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