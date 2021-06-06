Опубликованы первые фото с камеры Honor 50 Pro

В сети появились первые фотографии, сделанные на основную камеру еще не представленного официально камерофона Honor 50 Pro. По предварительным данным, тройная камера этого смартфона получит главный датчик изображения разрешением 108 Мп. Что до Honor 50, то ему прочат 50-Мп сенсор. Оба модуля оснастят оптикой с диафрагмой F/1,8. При этом перископного модуля с оптическим зумом не будет ни в одном смартфоне. Ранее стало известно, что в серию войдут модели Honor 50SE, Honor 50 и Honor 50 Pro. Старшей модели прочат процессор Qualcomm Snapdragon 778G, а младшим – чипсеты MediaTek. Официальная презентация новинок запланирована на 16 июня.

Комментарии и отзывы Honor 50 Pro
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