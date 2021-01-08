Опубликованы первые фото с камеры Xiaomi Mi 10i

Компания Xiaomi опубликовала первые фотографии, сделанные на новенький смартфон Xiaomi Mi 10i. Судя по всему, снимки были сделаны в ночном режиме. Напомним, аппарат оснастили основной квадрокамерой с главным датчиком изображения Samsung HM2 разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макромодулем на 2 Мп и датчиком глубины на 2 Мп, а также фронтальной камерой разрешением на 16 Мп. Сегодня смартфон появился в индийской продаже по цене в 287 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, 300 долларов за вариант на 6/128 ГБ и 328 долларов за версию с 8/128 ГБ памяти.