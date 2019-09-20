Опубликованы первые фото с камеры iPhone 11 Pro

В сети появились первые фотографии, сделанные на камеру недавно представленного смартфона iPhone 11 Pro. Снимки сделал профессиональный фотограф Остин Манн, который оценил возможности нового флагмана Apple в своем блоге. Особенно его заинтересовал сверхширокоугольный модуль и ночной режим съемки, результаты тестирования которых вы можете посмотреть ниже. По словам Манна, iPhone 11 Pro стал более профессиональным аппаратом для съемки по сравнению с предшественниками, и что он частично отвечает его творческим потребностям.