Опубликованы первые фото с камеры iPhone 14 Pro

В сети появились первые фотографии, сделанные на основную и фронтальную камеры смартфона iPhone 14 Pro. По словам источника, снимки сделаны самой Apple. Напомним, что оцененный в 1000 долларов смартфон оснащается 6,1-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 2000 кд/м2, частотой обновления от 1 Гц до 120 Гц, режимом Always-On Display, топовой 4-нанометровой платформой Apple A16 с 6-ядерным GPU и CPU, 6 ГБ оперативной памяти, тройной основной камерой с главным модулем на основе 48-Мп сенсора, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и модулем телефото на 12 Мп с фокусным расстоянием 77 мм, селфи-камерой на 12 Мп с автофокусом и поддержкой спутниковой связи.