Опубликованы первые фото с камеры iPhone XS

Фотограф Остин Манн опубликовал фотографии, сделанные на двойную камеру смартфона Apple iPhone XS. Более развернутых тестов стоит ждать от специалистов из DXoMark. Напомним, что в iPhone XS и iPhone XS Max сдвоенная камера с 12-Мп датчиками, а также объективами с диафрагмами F/1,8 и F/2,4.

Смартфоны также оснастили 6,5- и 5,8-дюймовыми OLED-дисплеями с разрешением 2436:1125 пикселей и 2688:1242 пикселей, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии HDR, Dolby Vision HDR 10, а также на 60% лучшей цветопередачей, чем в iPhone X. Также отметим 7-нанометровый 6-ядерный процессор A12 Bionic, фронтальную камеру на 7 Мп, защиту от воды и пыли на уровне IP68, поддержку гигабитного LTE и слоты для двух SIM-карт (везде кроме Китае в качестве второй симки будет eSIM).