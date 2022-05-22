Опубликованы первые фото с камеры смартфона Honor 70

Компания Honor поделилась первыми фотографиями, сделанными на основную камеру смартфона Honor 70. Судя по подписям, снимки были выполнены на «54-Мп матричную камеру». Очевидно, речь идет о том самом 54-Мп датчике изображения Sony IMX800 оптического формата 1/1,49 дюйма. Однако окажется ли он в базовой модели Honor 70 или же станет отличительной особенностью старших моделей Honor 70 Pro и Honor 70 Pro+? По предварительным данным, смартфоны также получат поддержку 60-Вт и 100-Вт быстрых зарядок, процессоры Snapdragon 7 Gen 1, MediaTek Dimensity 8000 и Dimensity 9000 соответственно.

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