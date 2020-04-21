Опубликованы первые фото с камеры смартфона Huawei Nova 7 Pro

В сети появились первые фото, сделанные на камеру еще не представленного официально смартфона Huawei Nova 7 Pro. Данные снимки демонстрируют возможности камеры в ночной съемке. Слухи прочат устройству топовый фирменный чипсет Kirin 985, 6,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, фронтальную камеру на 32 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64, 8, 8 и 2 Мп, батарею ёмкостью 4000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 40 Вт. Официальный дебют Huawei Nova 7 Pro запланирован на 23 апреля.